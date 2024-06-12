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黒炎の支配者　ポケモンカード　ポケカ　シュリンク付き　未開封　box
商品番号 E96196795853
商品名

黒炎の支配者　ポケモンカード　ポケカ　シュリンク付き　未開封　box
ブランド名 Espare
特別価格 税込 3,024 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆ポケモンカード　黒炎の支配者　BOX新品未開封シュリンク付き欲しかったのが当たった為こちらのボックスは出品いたします。宅急便コンパクトにて翌日発送です。簡易包装なのでご了承ください。#ポケモンカード#黒炎の支配者#リザードン#ボックス#シュリンク付き#未開封#ポケカ#boxボックスパックシングル···ボックス(box)
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