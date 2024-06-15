古青磁殘 茶道古美術 骨董品 東南亞 江戸時代 希有品

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。サイズ：口徑約22.2cm，高さ約7.5cm。古いものですが、ご了承くださいまい。詳しいことは写真ご覧下さい。お互い良い商品できる方お待ちます。どうぞよろしくお願い致します。
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