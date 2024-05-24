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BOSS BR-1200 MTR マルチトラックレコーダー
商品番号 L82351357355
商品名

BOSS BR-1200 MTR マルチトラックレコーダー
ブランド名 ボス
特別価格 税込 6,678 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品で購入し何年か使用していました。スイッチ類、CDドライブ等、全て作動確認済みです。本体には経年劣化による日焼け、スレ傷等あります。取説も日焼け、折れ等ダメージがありますのでご理解の上ご購入下さい。付属品は写真にある、キャリーバック、電源コード、取説、付属CDになります。よろしくお願い致します。#録音機材#作曲
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