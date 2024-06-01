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- 矢沢永吉『ONLY ONE』アルバム\u0026DVD 発売告知ポスター(非売品)+
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商品詳細
新品で、取得して、飾らず大切に、暗室で、自宅保管してました。状態を確認して、出品しました。状態は、当事物新品、未使用汚れ、切れ、スレ、破れ、ピン、テープ跡なし保管状態良好超美品矢沢永吉『ONLYONE』オリジナルアルバム\u0026DVD発売告知ポスター2種セット(非売品)サイズB2非売品ここまでのクオリティは、入手困難おまけ(画像6)『ONLYONE』アルバム予約購入特典ポスター(非売品)B2美品コレクションの一品としていかがでしょうかヨロシクお願いいたします。
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