ドラム アルミケース

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商品詳細
ドラムアルミケース￼サイズ80cm(3cmキャスター)45cm30cm基本送料無料ですが、遠方の方は追加料金が必要になります北海道、九州、離島地域にお住まいの方は【送料追加500円】となります。沖縄にお住まいの方は【送料追加2500円】となります購入前にご連絡お願いいたします★中古品につき返品、交換やクレームはお受けできませんのでご了承下さい。★
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