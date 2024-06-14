FENDER JAPAN ギターアンプ SV-20CE

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商品詳細
送料込みにしました。古い物ですり傷等あります。ガリ等はポット交換したのでありません。ドライブチャンネル時ボリューム5以上上げるとノイズが気になりますが、家弾きなら充分過ぎる音量かと思います。本体のみになります。発送はエアパッキンで包み、段ボールを加工した感じになるかと思います。専用は設けませんので宜しくお願い致します。中古品にご理解頂けない方や、神経質な方の購入はご遠慮お願いします。出力：20W(RMS),40W(PEAK)スピーカー：8\"CELESTION[REDFORCE8]x2真空管：12AX7x1コントロールNORMALchVOLUME,TREBLE,BASSDRIVEchGAIN,VOLUME,TREBLE,MIDDLE,BASS,REVERBジャック：INPUT,HEADPHONES,FOOTSWITCH,PREOUT,POWERIN消費電力：32Wサイズ：465(W)x355(H)x215(D)重量：8.85Kg
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