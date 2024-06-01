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【2本セット】KAMINARI シールド 3m LS ベース専用ケーブル
商品番号 X94905986580
商品名

【2本セット】KAMINARI シールド 3m LS ベース専用ケーブル
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚠️2本分の価格です⚠️KAMINARIのベース専用シールドです。数回使用しましたが問題なく使えます。専用の袋に入れて発送致します。バラ売り希望の方はコメントお願いします。即日発送致します。定価：8,602円/1本タイプ：LS長さ：3m
http://narcologia.ru/goods/subtropical470901.html
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