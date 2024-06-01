【2本セット】KAMINARI シールド 3m LS ベース専用ケーブル



KAMINARI K-BC3LS Electric Bass Cable 3m LS エレクトリックベース専用ケーブル



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⚠️2本分の価格です⚠️KAMINARIのベース専用シールドです。数回使用しましたが問題なく使えます。専用の袋に入れて発送致します。バラ売り希望の方はコメントお願いします。即日発送致します。定価：8,602円/1本タイプ：LS長さ：3m