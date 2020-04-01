えなこ 写真集、カレンダーブックセット

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商品詳細
えなこ写真集『OFFCOSTUME』ポストカード付き『こすみっくわーるど』どちらも初版本で帯有りです。オフコスチュームの裏表紙に光の加減で擦り傷が見られるので、やや傷ありと設定しています。カレンダーブック2020.4~2021.3生写真付き2021.4~2022.3生写真付き2023.4~2024.3全て開封していますが、一度見ただけなので商品状態は良好かと思います。ですがあくまで中古品となりますので、神経質な方は御遠慮ください。#えなこ#写真集#カレンダーブック#生写真
http://narcologia.ru/goods/perforce564465.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce656155.html
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