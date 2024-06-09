セーラームーン　セーラーチーム　公式ファンブック

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商品詳細
外箱とセーラーチーム5冊セットの完品状態となります。箱に小傷等あります予めご了承くださいませ。中の5冊はどれも比較的良好です！全体的には目立った大きな損傷もなく悪くないコンディションだと思います。探し求めていた方いましたら是非即購入大歓迎⭕️※他にもセーラームーン関連出品予定です、セットでのお値引きもご検討しますので良ければチェックしてください！
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