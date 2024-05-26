ロイヤルカナン　犬用　消化器サポート　低脂肪リキッド１８本

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商品詳細
ROYALCANINロイヤルカナンGILOWFATLIQUID食事療法食犬用消化器サポート低脂肪リキッド(流動食)新品未開封未使用です。200ml×１８本賞味期限2024/03/24が３本賞味期限2024/04/24が１５本ですフードの種類···流動食ペットの種類···犬
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