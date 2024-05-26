ロイヤルカナン 猫　消化器サポート　ドライ　2kg

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商品詳細
◆ご覧いただきありがとうございます。必ずプロフィールをお読みください。猫、喫煙者に関して記入してあります。◆フードの種類···総合栄養食ペットの種類···猫買い置き分を古くなる前に出品いたします。賞味期限は2024年3月29日です。画像3枚目をご覧下さい。⚠️こちらはノーマルタイプです。❌可溶性ではありません。ご質問などございましたらお気軽にどうぞ♪
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