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キヨ ショルダーバッグ TOP4
商品番号 X51963082405
商品名

キヨ ショルダーバッグ TOP4
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 6,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゲーム実況者キヨさんのショルダーバッグ(黒)です。中身点検確認のために、1度袋を開けましたが未使用です。こちら未だ出品を迷っているため、ページを突如消去する場合がございます。また1度人の手に渡ったものですので、神経質な方は御遠慮ください。即購入最優先です。購入意欲ある場合のみお気持ち程度お値下げ対応致します。TOP4キヨキヨ猫TOP4INtokyodomeレトルト牛沢ガッチマン
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