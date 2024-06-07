キヨ ショルダーバッグ TOP4

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商品詳細
ゲーム実況者キヨさんのショルダーバッグ(黒)です。中身点検確認のために、1度袋を開けましたが未使用です。こちら未だ出品を迷っているため、ページを突如消去する場合がございます。また1度人の手に渡ったものですので、神経質な方は御遠慮ください。即購入最優先です。購入意欲ある場合のみお気持ち程度お値下げ対応致します。TOP4キヨキヨ猫TOP4INtokyodomeレトルト牛沢ガッチマン
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