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ANEVER AMARYLLIS モノグラム レザーミニトート ホワイト
商品番号 E86373152205
商品名

ANEVER AMARYLLIS モノグラム レザーミニトート ホワイト
ブランド名 アンエバー
特別価格 税込 5,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホワイトは完売しております。一度室内で短時間のみ使用しました。ドライフラワーの持ち手がとても可愛いです。平手友梨奈さんが着用モデルをしておりました。お値下げ予定ございません。ANEVER（アンエバー）AMARYLLIS_MONOGRAMLEATHERMINITOTE定価31,900円サイズ幅15高さ20マチ9■デザインスマートフォンとお財布がしっかり入るサイズ感のミニショルダーです。本体に使用しているレザーには、ANEVERのモノグラム柄を型押ししています。ロゴマークは、ANEVERのコンセプトである「一瞬」と「永遠」を数字の０と９で表現したもの。お花にも見えるところがかわいいポイントです。ドライフラワーを閉じ込めたアクリルハンドルがアクセサリー感覚の、いつも持ち歩きたいミニバッグです。ショルダーベルトは取り外し可能な2WAY仕様。内装は裏地付きで、内ポケットもついています。■素材本体に牛革を使用しています。ハンドルは、ドライフラワーを封入したアクリルシートから切り出し、丁寧に磨き上げ作成したオリジナルパーツです。■AMARYLLISの花言葉二律背反素材···牛革(本革)カラー···ホワイト
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