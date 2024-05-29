コーチ ショルダー トートバッグ ブラック レザー 美品

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0828-ya.po-0283-11710-MOG060-8A71■商品状態若干の使用感があります。外装／写真8枚目程度の角スレがありますが、目立つようなキズ、汚れはありません。内装／目立つようなキズ、汚れはありません。■商品説明『COACH』のショルダートートバッグです。肩掛けできます。ブラックレザーのトートバッグ。タッセルがついています。長財布、スマホ、ポーチ、ペットボトル等収納できます。■サイズ約W33cm(上部)×H24cm×D12cm■ハンドル約45cm■仕様内装／オープンポケット×2 ペン入れ×1 ファスナーポケット×1ファスナー式開閉 ■カラーブラック ■付属なし◆他にもバッグ等出品中✨ぜひご覧ください#のり出品中コーチバッグの一覧はこちら自宅保管の中古品のため神経質な方や新品をもとめる方はご遠慮ください。※中古になりますので見落としの小傷等はご了承下さい。出来るだけ鮮明に、実際の商品状態に近づくよう撮影をしておりますが、大きな商品を小さな画像で表現している関係上、細部の仕様が不鮮明な部分があったり、素材感などに違いが生じる場合もございます。モニターによっては、お色が多少違って見える場合があります。予めご了承の上ご購入くださいませ。又、お客様におかれましては、商品説明と写真から総合的に判断してご購入頂きますようお願い致します。以上、ご理解頂けない方、または神経質な方は、ご購入をご遠慮下さいませ。※尚、こちらの商品はブランドショップ専門店にて購入しております。今回出品にあたりまして査定に出して金額が付いておりますのでご安心下さい。カラー...ブラック柄/種類...レザー・スウェード系