PAR ICI リサイクルコットンテレコ 半袖Tシャツ ネイビー

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商品詳細
PARICIリサイクルコットンテレコ半袖Tシャツ綿100%ネイビー定価6,050円1回着用後、自宅洗濯済み着丈素人採寸 約59.5センチリサイクルコットン30%、スーピマコットン30%を使用したテレコTシャツ。リサイクル素材を使用することで、コットン栽培で必要な環境資材を削減することが出来ます。身体に沿うシルエットなので、重ね着した時もすっきりとした印象に。前を開けたシャツのインナーとしても着られる厚みです。何よりも、肌に優しく洗うたびにしっくりと馴染み、素肌に直接触れても安心。伸びも良いので抜群の着心地です。
http://narcologia.ru/goods/browse77991.html
http://narcologia.ru/goods/update502295.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring829396.html
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PARICI Tシャツ ネイビー | フリマアプリ ラクマ
AMBIDEX Store △リサイクルコットンテレコ ノースリーブカットソー(F ...
PARICI Tシャツ ネイビー
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AMBIDEX Store △ボーダー配色バインダー 5分袖BIG Tシャツ(F オレンジ ...
AMBIDEX Store △〇【WEB別注カラー】先染めストライプ/無地 5分袖 ...
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