PAR ICI リサイクルコットンテレコ 半袖Tシャツ ネイビー

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PARICIリサイクルコットンテレコ半袖Tシャツ綿100%ネイビー定価6,050円1回着用後、自宅洗濯済み着丈素人採寸 約59.5センチリサイクルコットン30%、スーピマコットン30%を使用したテレコTシャツ。リサイクル素材を使用することで、コットン栽培で必要な環境資材を削減することが出来ます。身体に沿うシルエットなので、重ね着した時もすっきりとした印象に。前を開けたシャツのインナーとしても着られる厚みです。何よりも、肌に優しく洗うたびにしっくりと馴染み、素肌に直接触れても安心。伸びも良いので抜群の着心地です。