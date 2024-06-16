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Salute 78G 歌舞伎
商品番号 Y45558547774
商品名

Salute 78G 歌舞伎
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グリーン―――――――――――――――――《商品詳細》Salute78グループ―――――――――――――――――《状態》目立った傷や汚れは見受けられませんがあくまで個人の見解ですので自己責任にてお願い致します。―――――――――――――――――《その他》あくまで素人検品及び自宅保管なので、神経質な方はご遠慮くださいませ。よろしくお願い致します。質問等ある方はプロフを読んでからコメントしてください。
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