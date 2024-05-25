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- 【定価1万2500円】4way カットソー
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商品詳細
ハンドメイドもやっているセレクトショップでリメイクをされているものだそうです。私自身の外での着用は2回ほどですが、usedのリメイクということもありご理解いただける方にお譲りしたいです。工場ではなくお店のスタッフの方のリメイクになりますので完璧を求める方はご遠慮ください。サイズ表記はございませんが、普段M〜Lを着用する当方には少しゆるって着れるサイズ感です。実物に一番近いお色は2〜4枚目です。二つのカットソーの変形型になっていて、ワンランク上のお洒落を楽しめるトップスになっております。レースのトップスやハイネックなどを着用して重ね着も可愛いかと思います。着方としては4通りがありコーディネートの幅が広がるアイテムです。今人気の大阪府にあるお店でもリメイクカットソーが売られているようで変形カットソーは注目されています。（1枚目）thMARNIchloeIENAPERKA.P.C.melangefumikauchidaShinzonerayBEAMSJOURNALSTANDARDZARAbeautifulpeopleboudoirSOLOVdeptlochiemm6jonnlynxFACETASMMartinMargielaTOGAclaneameri6rokuG.V.G.V.sisterjaneRonHermanverybrainsacaimystickastanefumikauchida、junmikami、roku、ロク UNITEDARROWSSHIPSkhajuJOURNALSTANDARD、TOMMOROWLANDCLANESTUDIOUShelmitlangTOGAtttPerverzeTANKotohayokozawaLeinwandebeautifulpeopleRonhermanTheDallasMullerofyoshiokuboIRENE/maisonmargiela/maisoneureka/lecielble色...ホワイト
http://narcologia.ru/goods/conception960557.html
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