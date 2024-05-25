ピンクハウスソフトデニムシャツ

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商品詳細
紺色ソフトデニムシャツブラウス両サイドの胸ポケットその上部にはＰとHをあしらった花の刺繍があります。白い透き通ったボタンにもピンクハウスのロゴが入るなど細かにこだわりのあるピンクハウスのシャツブラウスはどうでしょう。身幅 46センチ着丈 58センチＭサイズですが全体にスリムな感じです。あまり着てませんが、長期自宅保管の品ですのでその辺りはご理解の上ご購入よろしくお願いします。
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