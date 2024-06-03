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M1号 三輪車　カネゴン赤　開封品
商品番号 W59833555551
商品名

M1号 三輪車　カネゴン赤　開封品
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 4,935 円
在庫状況 あり

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商品詳細

M1号三輪車　カネゴン赤　あんまり走らせたりはせずに飾っていただけなので全体的にはきれいな状態です。一ヶ所塗装が剥げたようなところがあります。写真3枚目を参照ください。中古品にご理解頂ける方よろしくお願いします。
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