M1号 三輪車　カネゴン赤　開封品

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M1号三輪車 カネゴン赤 あんまり走らせたりはせずに飾っていただけなので全体的にはきれいな状態です。一ヶ所塗装が剥げたようなところがあります。写真3枚目を参照ください。中古品にご理解頂ける方よろしくお願いします。