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送料無料　昭和初期　耶馬渓焼徳利　希少酒器
商品番号 D54869509084
商品名

送料無料　昭和初期　耶馬渓焼徳利　希少酒器
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 2,376 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ご不明点があればコメントよろしくお願い致します。商品説明高さ約　13ｃｍ　幅約　5.5×5.5ｃｍご覧のように、昭和初期の耶馬渓焼徳利です。状態はとてもよい、完品無傷です、詳しくは写真でご確認ください。☆複数ご購入の方おまとめ致しますので、先にコメントください。☆即購入も、歓迎です。#骨董品#古美術#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#陶芸　#中国　#ティーポット#茶器　#文房具#茶道具#リリ博物館
http://narcologia.ru/goods/organization208262.html
http://narcologia.ru/goods/message588427.html
http://narcologia.ru/goods/capitation14708.html
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