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白ブラウス、黒ブラウス、コミサイズムスカート３点
商品番号 I10074806932
商品名

白ブラウス、黒ブラウス、コミサイズムスカート３点
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「白のブラウス、黒ブラウス、スカートの３点です。購入して試着したのみで自宅のクローゼットで眠っていました。個人が眠らせていたので神経質な方はご遠慮下さい。よろしくお願いします。３点セットですの出品です。#本#生活／家事
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