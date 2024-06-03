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- 白ブラウス、黒ブラウス、コミサイズムスカート３点
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商品詳細
「白のブラウス、黒ブラウス、スカートの３点です。購入して試着したのみで自宅のクローゼットで眠っていました。個人が眠らせていたので神経質な方はご遠慮下さい。よろしくお願いします。３点セットですの出品です。#本#生活／家事
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