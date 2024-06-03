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メルロー タンク メルローイキュウ スカンツ ガウチョ パンツ
商品番号 V61987704079
商品名

メルロー タンク メルローイキュウ スカンツ ガウチョ パンツ
ブランド名 メルロー
特別価格 税込 1,632 円
在庫状況 あり

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商品詳細

(*´꒳`*)御覧いただきありがとうございます(*´꒳`*)⭐️重要事項⭐️※掲載画像と掲載文章全て、二次加工やコピー含め、転載される事を固くお断りしております。無断使用されませんようお願い致します。【出品商品】トップスメルローパンツメルローイキュウ【状態】新品【サイズ】F(free)両方ゆったりしています。パンツ平置きウエスト35着丈96股下56【モデル(着用画像)情報】身長153㎝体重43㎏【カラー】トップスカーキパンツブラック【商品詳細】トップスメルローのタンクです(*´꒳`*)ワッフルのような柔らかく涼しげな肌触り♪胸元の編み上げデザインが可愛いです♡ゆったりめです♡パンツメルローのトラッドラインブランド。メルローイキュウのパンツです(*´꒳`*)スカートのように見える程ワイドな形になります♪ウエストゴム入り、ファスナー有り、ボタン有り、ポケット有り、ハイウエスト◎春夏オススメなリネン生地で、ゆったりめです♡#shokora
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