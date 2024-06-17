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エルベシャプリエポシェット
商品番号 W93280376877
商品名

エルベシャプリエポシェット
ブランド名 エルベシャプリエ
特別価格 税込 5,175 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グリーンレーベルリラクシング別注のエルベシャプリエのポシェットです。サイズ（約）縦15.5cm横25cmマチ14cm色はベージュです。角スレや小さなシミがあります。（写真4,5枚目）
http://narcologia.ru/goods/Persia98488.html
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