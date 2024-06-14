【美品】UNITED ARROWS フレアギャザースカート

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商品詳細
【美品】ユナイテッドアローズ カットソー生地フレアギャザースカート柔らかいカットソー生地、ウエストはゴム仕様で着心地抜群です。ウエストの生地の切り替えやドローストリングの先端のシルバーの金具で、カジュアルになり過ぎず品のあるデザインが魅力。ベースが黒なのでどんなトップスにも合わせやすく、活躍の幅の広い一着です。●ユナイテッドアローズ二子玉川店で購入●価格：約¥20,000●2回ほど使用しました。目立った傷や汚れもなく美品だと思います。●サイズ：38Mサイズ平置きウエスト35㎝（ゴム、紐で調整可能）ヒップ65㎝裾幅100㎝総丈74㎝身長157㎝でミモレ丈（膝下丈）です。※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください●日本製●カラー：ブラック×ブラウン美品ですが中古品、自宅保管である事をご了承のほどよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper982709.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper374609.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical901801.html
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