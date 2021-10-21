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サマンサタバサ　ディズニー　101匹わんちゃんコラボ　トートバッグ
商品番号 A53041286767
商品名

サマンサタバサ　ディズニー　101匹わんちゃんコラボ　トートバッグ
ブランド名 サマンサタバサプチチョイス
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。二年ほど前にサマンサと101匹わんちゃんがコラボして発売されていたトートバッグです。使い勝手も良くとても可愛いです。一度のみの使用ですが、表面に少しキャンバス生地特有の汚れがあります。当時15000円ほどで購入したかと思います。サイズ：幅30.5cm/高さ22cm/マチ7cm/持ち手上がり12cmショルダー：最長102cm〜最短90cm/重さ454gカタログ掲載値。誤差はお許し下さいA4サイズ対応なんでもコメントください素材···綿(キャンバス/帆布)
http://narcologia.ru/goods/composite451154.html
http://narcologia.ru/goods/Adder786475.html
http://narcologia.ru/goods/mythic275735.html
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