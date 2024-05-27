ゴスペラーズ　パンフレットなど

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商品詳細
ゴスペラーズ ツアー グッズなどパンフレット 3冊ポスター等 4点本 3冊 会報 24~40会員グッズ 3点パンフレットは購入後パラパラっと一度見ただけ。ポスターは未使用。本はご購入後パラパラっと一度見ただけで、スコブルイーは手拭い？付きです。会報、グッズは未使用。全てツアー会場などで新品購入。新品同等で保管。オマケでゴスペラーズのナイロン袋などお付けします。購入者がいない場合は削除します。再出品はありません。バラ売り不可。
http://narcologia.ru/goods/marshal631880.html
http://narcologia.ru/goods/preference515738.html
http://narcologia.ru/goods/update983095.html
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