ヴィヴィアンウエストウッド　バッグ

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商品詳細
ヴィヴィアンウエストウッドのバッグです。数年使用してました。汚れもあります。横50センチほどあり、底部分も20センチほどありますので大きいカバンなので一泊二日ほどの旅行にも使用できます。素人が保管しております。中古品ですのでご理解いただける方のみお願いいたします。また、できるだけ送料をおさえるため、コンパクトにし、送ります。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful865051.html
http://narcologia.ru/goods/approximate929320.html
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