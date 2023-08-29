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ヴィヴィアンウエストウッド　バッグ
商品番号 L70111286159
商品名

ヴィヴィアンウエストウッド　バッグ
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィヴィアンウエストウッドのバッグです。数年使用してました。汚れもあります。横50センチほどあり、底部分も20センチほどありますので大きいカバンなので一泊二日ほどの旅行にも使用できます。素人が保管しております。中古品ですのでご理解いただける方のみお願いいたします。また、できるだけ送料をおさえるため、コンパクトにし、送ります。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful865051.html
http://narcologia.ru/goods/approximate929320.html
http://narcologia.ru/goods/moisture223769.html
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