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HERMES ピコタンロック MM クレ トート アイボリー
商品番号 A25309984221
商品名

HERMES ピコタンロック MM クレ トート アイボリー
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 117,739 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HERMESピコタンロックMM博多阪急で購入しました。確実正規品になります(C刻印)今現在エルメスのバッグは高騰しているのでなかなか手に入りにくくなっています。数回の使用し保管していたので美品になります。内側一箇所わずかにペン跡がございます。表面も綺麗ですが小傷などはご了承ください。*サイズ縦22㎝横22㎝幅17.5㎝*付属品箱　保存袋　鍵×2カデナ
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HERMES ピコタンロック MM クレ トート アイボリー
ピコタンロックMM クレ アイボリー ホワイト 白

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