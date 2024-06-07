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パールラインピアス　special color
商品番号 B60018094690
商品名

パールラインピアス　special color
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 3,439 円
在庫状況 あり

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商品詳細

9/1〜9/6まで一点物や数に限りがある商品ばかりですのでお早めにお買い求めください☆¥9,800→¥8,820薄紫の貴重なカラーのパールラインピアス優しいパステルカラーのパールは見ているだけでもうっとりしてしまう綺麗さです。※一点もののお品です◎貫通穴がないのでどの角度から見ても綺麗です【素材】　淡水パール　　　　　ピアスポスト　14kgf　　　　　シリコン埋込キャッチ　14kgf【全長】　約21mm◯14kgfの金具を使用していますのでアレルギーの方にも安心して使用していただけます◯イヤリングはクリップ式になります（追加で250円）【注意点】・天然のものですので一点一点色味が多少異なる事があります質問などありましたらお気軽にお問い合わせ下さいカラー···ホワイト材質···ゴールド
http://narcologia.ru/goods/sepulchral970532.html
http://narcologia.ru/goods/rouge218610.html
http://narcologia.ru/goods/Addict699518.html
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