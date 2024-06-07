期間限定品　COACH LEATHER WEAR コーチ　ショルダートートバッグ

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■商品期間限定品 COACHLEATHERWEARコーチ『COACH』のショルダートートバッグです。肩掛けできます。ゴールドのラメ入りのキャンバス地とゴールドレザーのコンビのバッグ。センターにスカルのタトゥーデザインが素敵なバッグです。期間限定品のためcoachや商品のデザインがお好きな方にぜひお譲りしたいです■シリアルNo.B0973-13661■サイズ横：約45cm(上部)約34cm(下部)縦：約24cm幅：約14cmマチ：約14cmショルダー：約50cm※素人採寸の為多少の誤差はご了承ください■カラーライトベージュ（アイボリー）× ゴールド 金色柄・デザイン···プリント（花柄ロゴなど）ドクロ スカル 骸骨 ガイコツ 馬車 鞭 薔薇 バラ■素材キャンバス生地×レザー■仕様内装／オープンポケット×2 ファスナーポケット×1ファスナー式開閉 ■付属品なし数回のみの使用で自宅保管しておりました。特に目立った汚れや傷みはありませんが1箇所汚れがあります(10枚目)底面にスレが少しあります(8.9枚目)写真にてご確認下さい。あくまで中古品なのでご理解下さい。