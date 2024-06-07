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期間限定品　COACH LEATHER WEAR コーチ　ショルダートートバッグ
商品番号 L45553673709
商品名

期間限定品　COACH LEATHER WEAR コーチ　ショルダートートバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■商品期間限定品　COACHLEATHERWEARコーチ『COACH』のショルダートートバッグです。肩掛けできます。ゴールドのラメ入りのキャンバス地とゴールドレザーのコンビのバッグ。センターにスカルのタトゥーデザインが素敵なバッグです。期間限定品のためcoachや商品のデザインがお好きな方にぜひお譲りしたいです■シリアルNo.B0973-13661■サイズ横：約45cm(上部)約34cm(下部)縦：約24cm幅：約14cmマチ：約14cmショルダー：約50cm※素人採寸の為多少の誤差はご了承ください■カラーライトベージュ（アイボリー）×　ゴールド　金色柄・デザイン···プリント（花柄ロゴなど）ドクロ　スカル　骸骨　ガイコツ　馬車　鞭　薔薇　バラ■素材キャンバス生地×レザー■仕様内装／オープンポケット×2　　ファスナーポケット×1ファスナー式開閉　■付属品なし数回のみの使用で自宅保管しておりました。特に目立った汚れや傷みはありませんが1箇所汚れがあります(10枚目)底面にスレが少しあります(8.9枚目)写真にてご確認下さい。あくまで中古品なのでご理解下さい。
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