フェンディ　タンクトップ　ビーズ　デパート購入！　フェンディ・ジャパン株式会社

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フェンディの黒地に前面に図柄が描かれたタンクトップです。4箇所の白いお花の部分は、ビーズで、凝ったデザインです以前、小倉のフェンディのブティックで購入した物です余り使用感なく、綺麗なお品だと思います素材は伸びがございますサイズ:身幅43、丈:57*素人採寸ですので、僅かな誤差は、お許しください