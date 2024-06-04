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新品　ina カットソー
商品番号 W88594017110
商品名

新品　ina カットソー
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 1,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···グレー袖丈···長袖柄・デザイン···無地素材···コットン未使用です。袖のギャザーが特徴的で一目惚れし購入しましたが、よく似たものを持っていて着用機会がなさそうなので、綺麗なうちに出品します。実物のカラーは3、4枚目が近いです。落ち着いたグレージュのような色で、可愛い形も大人っぽく見え、幅広い年齢で着こなせそうです。発送の際のたたみじわについてご了承願います。
http://narcologia.ru/goods/Persia604688.html
http://narcologia.ru/goods/displease23931.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper213909.html
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