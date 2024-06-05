★新品タグ付き★ロートレアモン プルオーバーブラウス38 ネイビー系 袖部薄手

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LAUTREAMONTブランド名 ロートレアモン商品名☆新品タグ付き☆ プルオーバーブラウス【記載サイズ】38 身長158-164 B80-83【実寸ｃｍ】胸囲101 着丈54 ゆき丈32【素材（％）】ポリエステル１００ 部分使：綿55 キュプラ45 【色】紺【デザイン・印象】袖：薄手 さらさら生地 手洗い可【状態】★新品タグ付き★ 定価14000円39461