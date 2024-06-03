TIARA バイカラースキッパーブラウス

ご覧頂きありがとうございます。今シーズンのブラウスです。8月に店舗にて176,00円で購入。バイカラーがtiaraらしく品があり、5部袖くらいなので今の季節に丁度いいです。宜しくお願い致します。サイズ…フリーカラー···キャメル袖丈···半袖柄・デザイン···無地



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