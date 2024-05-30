【リバティ】Vネックブラウス　パトリックゴードン

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リバティタナローンのブラウスです。パトリック・ゴードン柄。ブランドはエタミンヌ、マリンフランセーズやニームと同じ会社のお品物です。サイズ表記なしですが、Mサイズ〜Lサイズ程度かなと感じます。目立ったダメージは見当たりませんでしたが、ユーズドであることをご理解いただける方にお譲りいたします。コンパクトにたたみ、簡易梱包でらくらくメルカリ便もしくはゆうゆうメルカリ便のどちらかでお送りします。サイズ表記なし身幅 約51cm肩幅 約39cm袖丈 約44cm着丈 約61cm素材画像ご参照くださいリバティーリバティプリント LibertyofLondonタナローンetaminneイノセントベージュ 小花柄【リバティ】Vネックブラウス パトリックゴードンテイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い、カジュアル色···ベージュ袖丈···七分袖柄・デザイン···花柄/ボタニカル柄素材···コットン(綿)古物商許可証 東京都公安委員会 第302182219078号