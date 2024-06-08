【希少】ラルフローレン　ポロシャツ　ビッグポニー　BLACK WATCH【レア】

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商品詳細
ラルフローレンのビッグポニーポロシャツです。ブラックウォッチのデザインなので、かなりレアなお品かと思います(^^)着用感はごく僅か、目立つ傷汚れ等はございません。即日匿名発送致します！バックスタイルもオシャレです♪以下大凡のサイズ等、記載致します。※平置き採寸୨୧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・୨୧【表記サイズ L】◯肩幅 37cm◯身幅 43cm◯袖丈 16cm◯着丈 57cm◯素材…8枚目の画像をご確認願います୨୧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・୨୧なかなか手に入りにくいお品かと思いますので、ぜひこの機会にご利用下さい♪✳︎こちらもどうぞ✳︎#あきさんのぶっくす＆くろうずshopのラルフローレン一覧
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