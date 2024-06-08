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【希少】ラルフローレン　ポロシャツ　ビッグポニー　BLACK WATCH【レア】
商品番号 W81641810084
商品名

【希少】ラルフローレン　ポロシャツ　ビッグポニー　BLACK WATCH【レア】
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 2,034 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラルフローレンのビッグポニーポロシャツです。ブラックウォッチのデザインなので、かなりレアなお品かと思います(^^)着用感はごく僅か、目立つ傷汚れ等はございません。即日匿名発送致します！バックスタイルもオシャレです♪以下大凡のサイズ等、記載致します。※平置き採寸୨୧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・୨୧【表記サイズ　L】◯肩幅　37cm◯身幅　43cm◯袖丈　16cm◯着丈　57cm◯素材…8枚目の画像をご確認願います୨୧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・୨୧なかなか手に入りにくいお品かと思いますので、ぜひこの機会にご利用下さい♪✳︎こちらもどうぞ✳︎#あきさんのぶっくす＆くろうずshopのラルフローレン一覧
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