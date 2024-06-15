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アンテプリマ　ワイヤーバック　ホワイト
商品番号 L15733446649
商品名

アンテプリマ　ワイヤーバック　ホワイト
ブランド名 アンテプリマ
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンテプリマのワイヤーバックになります。カラーはホワイトです。サイズは底辺25cm、トップ24cm、一番幅広で32cm、高さ20cm（ハンドル含みません）チェーンもついてます。こちらのサイトでアメリカで購入、未使用というものをいただきました。当時¥45000ほどだったかと思います。2度ほど使用しました。目立つ汚れなどないと思われますが見落としがありましたらすみません。自宅保管、中古品をご理解いただきましてご購入いただけるとありがたいです。
http://narcologia.ru/goods/reboot910936.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi989047.html
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