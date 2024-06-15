アンテプリマ　ワイヤーバック　ホワイト

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商品詳細
アンテプリマのワイヤーバックになります。カラーはホワイトです。サイズは底辺25cm、トップ24cm、一番幅広で32cm、高さ20cm（ハンドル含みません）チェーンもついてます。こちらのサイトでアメリカで購入、未使用というものをいただきました。当時¥45000ほどだったかと思います。2度ほど使用しました。目立つ汚れなどないと思われますが見落としがありましたらすみません。自宅保管、中古品をご理解いただきましてご購入いただけるとありがたいです。
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