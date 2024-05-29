

山葡萄 籠 カゴ かごバック やまぶどう 細ひご 中布と内ポケット付き ...



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山葡萄 籠 カゴ かご バック 一番皮 やまぶどう 細ひご 中布と内 ...



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細ひごの山ぶどう籠 (国産材/網代編み/細ひご幅約6～7mm/定番/中サイズ ...



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細ひご山葡萄 蔓 かごバック 籠 巾着 網代編み 職人の手作り 可動式 ...



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天然山葡萄の蔓のバッグかごです。山に自生する山葡萄のつるを使用し熟練した職人さんが手作りで編み上げています。天然素材の丈夫で美しい一生ものです。一度山葡萄のかごを使って見ませんか。使えば使うほど色合いが綺麗になります。持ちやすいサイズです。普段使いはもちろん、おでかけに通年使える素敵なバックです。着物にもぴったりです。【サイズ】(約)最大幅31cmx高さ23cmx奥行11cm【蔓の幅】約3mm【編み方】本体：網代編み/縁：八の字編み【素材】やまぶどうの蔓 1番皮一番皮とは…外側樹皮にほとんど手を加えずありのままの状態で編み込んだものですその為お色はシックな濃いめで自然の蔓の味わいを存分に感じられます。\\\\お客様に知っておいていただきたいこと性質上ひごに節・ムラ・剥がれ・繊維に沿った割れなどがございます。自然素材の特性としてご理解ください。使い込むことにより皮の剥がれなどは色が馴染み風合いが増してゆきます。繊維に沿った割れも強度的には問題がございませんので、ご安心ください。手作り商品ですので、1点、1点サイズ・重量・風合いなどに違いがございます。※出来るだけ実物のお色に近づける様に撮影しておりますが、室内照明での撮影の為、商品画像と実物のお色は多少違う場合が御座いますのでご了承下さいませ。お使いのモニター設定(明るさ・コントラスト等)によっても色の見え方が異なりますが。ご了承の上、ご購入お願い致します。