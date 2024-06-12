レクサス LEXUS 非売品 新品 本革 財布

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商品詳細
レクサス LEXUS非売品 新品未使用 希少長財布 牛革 ハニーセル クロコダイル調レクサスコレクション ラウンドファスナー一度も使用せず自宅保管しておりました。ハニーセル…カードケース部がひし形に開き、蜂の巣のように見えること。お札入れ→1箇所カード収納→23箇所小銭入れ→1箇所(ジッパーあり)カード類がたくさん入るので便利です★色:ホワイトベージュサイズ:縦9cm✖️横20cm✖️マチ2cm(出品者採寸)素材:牛革革のとてもいい香りがします。質問、お値下げ希望等ありましたら、コメント欄へお願いします。
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