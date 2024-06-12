新品 JANE SMITH ジェーンスミス リネン パンツ MARNI ATON

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新品JANESMITHジェーンスミスリネン素材のテーパードスラックスパンツです。カラー：グリーンサイズ：38(M)ウエスト約72cm(平置き)×股上約48cm×股下約63cm×わたり約30.5cm(もも幅)×裾幅約21cm素材：本体リネン100%（風合い仕上げ）袋地コットン100%腰裏コットン100%パイピングコットン100%日本製、定価：26,400円(税込み)新品タグ付きです。軽くて通気性が良く、穿き心地抜群の1枚。リラックス感がありつつも、センタープレス入りで上品な印象に。脚長ハイウエストなので、トップスインやショート丈のトップスを合わせるだけでかっこよく着こなせます。カラー···グリーンパンツ丈···フルレングス柄・デザイン···無地素材···麻シルエット···テーパード股上···ハイウエスト季節感···春、夏