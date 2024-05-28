◇【美品】COACH コーチ ミニシグネチャー柄 黒×白 メッセンジャーバッグ◇

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◇【美品】COACHコーチミニシグネチャー柄黒×白メッセンジャーバッグ◇コーチCoach5706BK/WTミニシグネチャーショルダーバッグです。サイズ：約36㎝×約30㎝マチ約12㎝※素人寸法の為多少の誤差はお許しください仕様：フラップ付きファスナー開閉、外側マグネットボタン付きポケット1、ファスナーポケット1、内側オープンポケット2、ファスナーポケット1、携帯ポケット1、キーリング1、ロゴチャーム素材：ジャカード×レザー色：黒付属品：保存袋※現物に近い様撮影しておりますが、お使いのモニターによってはお色が違って見える場合がございます。※中古品ですので見落としによるダメージがある場合がございます。ほぼ未使用品ですが、ショルダー内側にペン跡の様な汚れと、内側のそこ部分に汚れが見受けられます。他、目立ったダメージはありませんがあくまでも中古品ですので見落としによる細かいダメージがある場合がございます。ご理解いただける方のみご購入をよろしくお願い致します。R506064i