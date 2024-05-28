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スワロフスキー パブェ　イヤリング
商品番号 F81480743936
商品名

スワロフスキー パブェ　イヤリング
ブランド名 スワロフスキー
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スワロフスキーパブェ　イヤリング　スワロフスキーのショップで購入の正規品になります。クリップ式の挟む形でパヴェのプラチナ色のキラキラのイヤリング、とても綺麗です。付属品はなし、写真の箱等はつきません。本体にスワロフスキー刻印入り写真❸壊れないよう、プチプチなどで包装いたします。USED.自宅保管であることをご理解の上でのご購入をお願いします。
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