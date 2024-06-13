ご覧下さりありがとうございます自由区 ブラウス お色はネイビー サイズ38ゆったりサラッと着ることのできるブラウスです。シンプルですが生地が良く上品にお召いただけます。張りがありシワになりにくく、お手入れが楽なのも嬉しいです。後ろのゴールドボタンがきれいで素敵です。着用回数は少ないですが中古品にご理解頂ける方に宜しくお願い致します。



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