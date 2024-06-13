URBAN RESEARCH スタンドフリルカラーコットンタックドレスシャツ



URBAN RESEARCH Sonny Label（アーバンリサーチサニーレーベル）の ...



URBAN RESEARCH Sonny Label（アーバンリサーチサニーレーベル）の ...



スタンドフリルカラーコットンタックドレスシャツ | アーバンリサーチ ...



URBAN RESEARCH Sonny Label（アーバンリサーチサニーレーベル）の ...



Sonny Label スタンドフリルカラーコットンタックドレスシャツ|URBAN ...



URBAN RESEARCH Sonny Label（アーバンリサーチサニーレーベル）の ...



Sonny Label スタンドフリルカラーコットンタックドレスシャツ|URBAN ...



Sonny Label スタンドフリルカラーコットンタックドレスシャツ|URBAN ...



URBAN RESEARCH Sonny Label（アーバンリサーチサニー ...



アーバンリサーチ サニーレーベル コットンタックドレスシャツ ...



Sonny Label スタンドフリルカラーコットンタックドレスシャツ|URBAN ...



URBAN RESEARCH Sonny Label（アーバンリサーチサニーレーベル）の ...



美品 アーバンリサーチ サニーレーベル スタンドフリルカラー シャツ ブラウス



WEB/一部店舗限定』エアリーコットンピンタックドレスシャツ | URBAN ...



フリルスタンドカラーブラウス[IT36-23A008]｜URBAN RESEARCH公式 ...

テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル大人可愛いカジュアルURBANRESEARCHSonnyLabelスタンドフリルカラーコットンタックドレスシャツ色···ホワイト袖丈···長袖素材···コットン(綿)定価 6930円商品説明【エアリーコットンシリーズに秋の新作が登場】インド生産特有の軽く涼やかな素材のため、シーズンレス且つON/OFF問わず活躍する万能なアイテムです。胸元とアームにあしらった細やかなピンタックがデザインポイント。プチフリルのスタンド襟デザインで、カジュアルな雰囲気の中にもどこか女性らしさも感じるデザインです。ニットやスウェットのインナーに着用し、レイヤードスタイルで襟元をポイントにするスタイリングもオススメです◎POINT・オンオフ兼用で着られるデザイン・ご自宅でのお洗濯が可能COORDINATE一枚で着用いただくのはもちろん、サロペットやニットベストのインナーとしてもおすすめ。さりげないプチフリルがコーディネートのアクセントに◎※この商品は、インドで生産されたものです。手作業による温かみのある独特の風合いをお楽しみ下さい。生地の織りむら、染色むら、多少のプリントのズレは商品の特徴のひとつです。ご了承下さい。シミや汚れなどはチェックしておりますが、見落としがある場合がございます。ユーズドにご理解のある方のみお買い上げください。着丈等は画像で、ご確認お願いします。即購入歓迎です。コンパクトにして発送します。#UNITEDARROWS#BOSCH#Bability#23区#IENA#BEAMS#NATURALBEAUTY#ROPE#INED#LaTOTALITEイエナIENAスピックアンドスパンSpickandSpanドゥーズィエムクラスDeuxiemeClasseプラージュplageウィムガゼットジャーナルスタンダードJOURNALSTANDARDBEAMSビームスユナイテッドアローズunitedarrowsトゥモローランドtomorrowlandkbfニコアンドsm2ザラドゥロワーdrawerサニーレーベルアーバンリサーチロッソナノユニバースアーバンリサーチスローブイエナSLOBEIENAガリャルダガランテ