新品未着用！SCAPA リバティ カットソー

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今まで少しずつ集めたリバティを整理しております。SCAPAの半袖カットソーになります。かなり大きめのサイズです。新品未着用の状態で出品します。【PatrickGordonパトリックゴードン】というリバティプリントです。MargaretAnnie（マーガレット・アニー）を単色風に描きなおした柄で、伝統的な花々が夏の庭園に次々と咲き誇る様子が描かれています。胸元はVネックで途中スタンドカラーになっています。袖口はタック付き（画像5枚目を参照下さい。）全体的にゆったりとしたサイズ感でラフにご着用いただけると思います。日本製カラー:ホワイト、エンジ、ピンクリヨセル60%、綿40%なめらかで肌触りが良い素材です。サイズ42身幅56cm着丈前身頃64cm、後ろ見頃68cmビームスシップスユナイテッドアローズトゥモローランドジャーナルスタンダードナノユニバースアーバンリサーチスピックアンドスパンノーリーズイエナアダムエロペヒューマンウーマンアフタヌーンティーハグオーワーニームアデュートリステスビュルデサボンテチチSM2スタディオクリップネストローブマリンフランセーズメルローサンバレーJ.Sloaneウェルベッククレスピグランプリュムスープチェックアンドストライプホビーラホビーレレナウンルック