Tory Burch トリーバーチ ロゴ Tシャツ sizeXS/ボルドー

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ToryBurchトリーバーチロゴTシャツsizeXS/ボルドーカラー...レッド袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ご覧いただきありがとうございます✩.*˚初めに必ずプロフィールをお読み下さい(*・ω・)*__)読まない方が多すぎて困っていますのでよろしくお願いします\u003c(__)\u003e〈ゴン!〕●サイズ：タグ表記XSサイズ肩幅34cm身幅38cm着丈55cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態：2回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。素人確認の為見落としがある場合が有ります(*・ω・)*__)画像を確認の上全てご納得の上購入お願いします┏○ペコッ中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：中古品の写真はメイドに撮ってもらってます┏○ペコッご自分で処理できるような毛玉や毛羽立ち等有る場合が有りますので納得の上購入お願いします✩.*˚あくまで中古品です┏○ペコッ自宅保管ですので神経質な方はご遠慮下さいm(__)m梱包は簡易梱包リサイクル使用致します┏○ペコッ全てご納得頂けたらよろしくお願いします✩.*˚プロフィール必読でお願いします(*・ω・)*__)