ドゥーズィエムクラス　トリアセート　ブラウス

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ドゥーズィエムクラスの定番ブラウスです。首元やお袖のカッティングが素敵で、1枚でサマになります。気に入っておりましたが子供が生まれてから着る機会がない為お譲り致します。大切に着ておりましたが、10回以上は着ておりますので多少着用感はあります。左脇に僅かにシミの様な物がありましたが着ると目立ちません。白ブラウスの為見落としている汚れはあるかと思います。ご理解頂ける方のみご購入下さい。