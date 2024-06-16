MARY QUANT♡アイオープナーデイジーロゴロング Tシャツ ホワイト ...

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アイオープナー 059 (T) / MARY QUANT(マリークヮント) | LIPS



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シンボルデイジーロゴロング Tシャツ（ホワイト）



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定価3850円オフ！早い者勝ちです新品未使用ですタグ付き『アイオープナー』をイメージした三角モチーフ柄のデイジーとロゴをプリントしたロング丈のTシャツ。2色展開でブラックにはピンク、ホワイトにはシルバーのラメプリントを組み合わせ、スタイリッシュな印象に仕上げました。気になる部分もカバーできる丈感も魅力です。¥8,250（本体価格¥7,500）総丈76cm、肩幅35cm、袖丈15cm、袖ぐり39cm、バスト88cm、裾幅52cmコットン100%原産国：中国コンビニ/ATM支払いの場合は支払い期日を必ずお守りください支払い予定日時を購入後お知らせください単品値下げできません購入者様都合の返品はできませんので納得した上で購入を決めてくださいマリークワントマリクワカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）