ナラカミーチェ　エレガントノースリーブトップス

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます(^^)数年前にデパートで購入しました。サイズは0、縦\u0026横のストライプシャツの上にレースをまとったエレガントなトップスです。ファスナーはありませんので、被る形になります。(ストレッチは効いておりません。)タグはありませんが、試着のみのお品です。自宅保管しておりましたので、ご理解のある方へ、よろしくお願いいたします(^^)
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