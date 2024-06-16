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ナラカミーチェ　エレガントノースリーブトップス
商品番号 V41368002967
商品名

ナラカミーチェ　エレガントノースリーブトップス
ブランド名 ナラカミーチェ
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(^^)数年前にデパートで購入しました。サイズは0、縦\u0026横のストライプシャツの上にレースをまとったエレガントなトップスです。ファスナーはありませんので、被る形になります。(ストレッチは効いておりません。)タグはありませんが、試着のみのお品です。自宅保管しておりましたので、ご理解のある方へ、よろしくお願いいたします(^^)
http://narcologia.ru/goods/symmetric629845.html
http://narcologia.ru/goods/competitive138881.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless612859.html
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