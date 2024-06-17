N.Natural Beauty Basic ブラウス トップス ホワイト

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ご覧いただきありがとうございます^_^N.NaturalBeautyBasicブラウス仕事用に購入したのですが、必要なくなったためお譲りします。新品未着用購入時期2023年8月購入場所東京恵比寿店舗カラー···オフホワイト(少しだけベージュがかったくすみ色です)袖丈···半袖柄・デザイン···無地ボタンは一番上だけ金色、他は透明です色味や透け感は写真7枚目ご参照くださいお気軽にどうぞ^_^