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N.Natural Beauty Basic ブラウス トップス ホワイト
商品番号 T27270593722
商品名

N.Natural Beauty Basic ブラウス トップス ホワイト
ブランド名 エヌナチュラルビューティーベーシック
特別価格 税込 1,540 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます^_^N.NaturalBeautyBasicブラウス仕事用に購入したのですが、必要なくなったためお譲りします。新品未着用購入時期2023年8月購入場所東京恵比寿店舗カラー···オフホワイト(少しだけベージュがかったくすみ色です)袖丈···半袖柄・デザイン···無地ボタンは一番上だけ金色、他は透明です色味や透け感は写真7枚目ご参照くださいお気軽にどうぞ^_^
http://narcologia.ru/goods/displease154531.html
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